Dies erklärte Selenskyj vor Journalisten. Nach seinen Worten werden US-Vermittler nächste Woche in den Vereinigten Staaten trilaterale Gespräche mit Russland und der Ukraine über eine Beendigung des Krieges führen. Der ukrainische Staatschef betonte, die Ukraine wollten die US-Amerikaner, die derzeit zweifellos mit der Golfregion beschäftigt seien, an ihrer Seite nicht verlieren. Kiew sei bereit, den USA und ihren Verbündeten in der Golfregion etwa dadurch zu helfen, dass sie ihr Fachwissen über Drohnen teilten.
Diese Nachricht wurde am 15.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.