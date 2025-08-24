Kanadas Premierminister Carney, der ukrainische Präsident Selenskyj und seine Ehefrau Olena legen in Kiew an der Gedenkmauer für gefallene ukrainische Soldaten Blumen ab. (Sean Kilpatrick / The Canadian Pre / Sean Kilpatrick)

"Wir werden eine Ukraine schaffen, die genügend Kraft und Potenz hat, um in Sicherheit und Frieden zu leben", erklärte Selenskyj in seiner auf Telegram verbreiteten Ansprache. Selenskyj sagte auch, der russische Angriffskrieg habe zu einem neuen Selbstwertgefühl der Ukrainer geführt. Sie verließen sich nicht mehr auf den guten Willen anderer, sondern nähmen ihr Schicksal selbst in die Hand und seien bereit, für ihre Freiheit zu kämpfen.

Anlässlich des 34. Jahrestags der Unabhängigkeit der Ukraine von der Sowjetunion reisten heute der kanadische Premierminister Carney und der US-Sondergesandte Kellog nach Kiew. Carney legte gemeinsam mit Selenskyj Blumen an einer Gedenkmauer für gefallene ukrainische Soldaten nieder. Er versicherte der Ukraine die andauernde Unterstützung seines Landes. Ähnlich äußerten sich weitere internationale Politiker, so Bundeskanzler Merz und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Papst Leo der XIV. schrieb in einer Botschaft an Selenskyj, er flehe der Herrn an, dass der Lärm der Waffen in der Ukraine verstumme.

