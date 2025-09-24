US-Präsident Trump hatte sich mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj am Rande der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung in New York getroffen. (AP / dpa / Evan Vucci)

Er wertete Trumps Aussagen im US-Sender Fox News als positives Signal, dass die Vereinigten Staaten bis zum Ende des Krieges an der Seite seines Landes stehen wollten. Zugleich zeigte er sich von der Kehrtwende des amerikanischen Präsidenten überrascht.

Nun aber attestierte der US-Präsident Moskau eine Schwäche. Russland führe seit dreieinhalb Jahren einen Krieg, den eine - Zitat - "echte Militärmacht" in weniger als einer Woche hätte gewinnen können. "Das ist keine Auszeichnung für Russland. Tatsächlich lässt es das Land eher wie 'einen zahnlosen Tiger' erscheinen."

