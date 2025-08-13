Videokonferenz mit Trump

Nach ihrer Videokonferenz geben Bundeskanzler Merz und der ukrainische Präsident Selenskyj eine Pressekonferenz. (AFP / JOHN MACDOUGALL)

Nach einer Videokonferenz von europäischen Staat- und Regierungschefs mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und Trump sagte Merz in Berlin, man habe dem US-Präsidenten die Botschaft mitgegeben, dass bei dem Treffen mit Putin die europäischen und ukrainischen Sicherheitsinteressen gewahrt werden müssten. Merz erklärte zudem, die Europäer hätten der amerikanischen Seite deutlich gemacht, dass bei weiteren Treffen die Ukraine mit am Tisch sitzen müsse. Zudem seien robuste Sicherheitsgarantien für die Zeit nach dem Krieg erforderlich.

Selenskyj, der während der Konferenz im Kanzleramt war, betonte, dass der Druck auf Putin erhöht werden müsse, wenn er sich nicht zu einem Waffenstillstand bereit erkläre. Er habe Trump gesagt, dass Putin keinen Frieden wünsche, sondern die Ukraine komplett einnehmen wolle. Die Runde war auf Initiative des Bundeskanzlers zustandegekommen. Sie sollte eine gemeinsame Linie des Westens vor dem Treffen Trumps mit Putin am Freitag in Alaska finden.

