Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskyj (picture alliance / ZUMAPRESS.com | Pool /Ukrainian Presidentia)

Mit einem Nachbarn wie Russland bestehe weiterhin das Risiko erneuter Aggression, betonte Selenskyj. Ein Treffen mit russischen Vertretern sei erst dann möglich, wenn US-Präsident Trump und die europäischen Staats- und Regierungschefs einem von Friedensplan zur Beendigung des russischen Krieges zugestimmt hätten.

Fortschritte, aber ungeklärte Punkte

Selenskyj hatte gestern Abend im US-Bundesstaat Florida mit Trump über eine Friedenslösung beraten. Die beiden Politiker erklärten anschließend, wichtige Punkte seien weiterhin ungeklärt; sie berichteten aber auch von Fortschritten. Offen sind laut Selenskyj die Zukunft des Donbass und die Nutzung des von Russland kontrollierten Atomkraftwerks Saporischschja.

Europäische Staats- und Regierungschefs wurden anschließend telefonisch über den Verlauf des Gesprächs informiert, darunter Bundeskanzler Merz. Laut den Angaben Selenskyjs will Trump europäische Spitzenpolitiker zudem zu einem Gipfel im Januar einladen.

Nouripour: Diplomatie entfernt sich von Realität des Krieges

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 29.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.