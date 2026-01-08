US-Außenpolitik

US-Präsident Donald Trump spricht an einem Rednerpult, dahinter Minister, Berater und ein General (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Alex Brandon)

Neben den Demokraten sprachen sich auch fünf republikanische Senatoren für die Resolution aus. Präsident Trump äußerte sich empört. Er bezichtigte die fünf Politiker der Dummheit und betonte, sie sollten nie wieder gewählt werden. Dass die Resolution tatsächlich durchgeht, ist unwahrscheinlich: So müsste sie zunächst vom republikanisch dominierten Repräsentantenhaus angenommen werden, bevor Trump selbst zustimmen muss.

Am Wochenende hatten US-Spezialeinheiten Staatschef Maduro festgesetzt un din die Vereinigten Staaten gebracht.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.