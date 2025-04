Nach El-Salvador-Reise

US-Senator Chris Van Hollen (rechts) besuchte den aus den USA abgeschobenen Kilmar Ábrego García in El Salvador (Archivbild vom 17. April 2025). (AFP )

Er betonte, der Familienvater sei in El Salvador zunächst in einer Zelle mit rund 25 weiteren Gefangenen festgehalten worden. Inzwischen befinde er sich in der Stadt Santa Ana in einem anderen Haftlager. Van Hollen bezeichnete das Vorgehen der US-Regierung als verfassungswidrig. Der Senator hatte zuvor mit dem Mann in El Salvador sprechen können

Regierung musste Verwaltungsfehler einräumen

Der Salvadorianer war vor einem Monat aus den USA deportiert und in ein Hochsicherheitsgefängnis in dem mittelamerikanischen Land gebracht worden. US-Präsident Trump hatte zunächst behauptet, er gehöre einer kriminellen Vereinigung an und sei ein "Terrorist".

Später musste die Regierung einräumen, dass der Mann aufgrund eines Verwaltungsfehlers nach El Salvador deportiert wurde. Der Oberste Gerichtshof hatte die Regierung allerdings angewiesen, sich für eine Rückkehr des Mannes in die USA einzusetzen . Der Supreme Court setzte jedoch keine Frist für seine Rückkehr.

