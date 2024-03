Zehn Tage vor der Wahl im Senegal: Unterstützer der Oppositionspolitiker Ousmane Sonko und Bassirou Diomaye Faye bejubeln deren Freilassung. (picture alliance / Anadolu / Cem Ozdel)

Kurz vor Beginn der Präsidentschaftswahl in Senegal hatte der amtierende Präsident die Wahl verlegt. Das stürzte das Land in eine tiefe politische Krise. Die scheint vorerst abgewendet, da die Verlegung der Wahl als verfassungswidrig eingestuft wurde. Das Land gilt eigentlich als eine der stabilsten Demokratien Westafrikas. Präsident Macky Sall ist seit 2012 im Amt und darf laut Verfassung kein drittes Mal kandidieren. Das kann eine Chance für die Opposition sein. Im Senegal entscheiden junge Menschen über den Ausgang der Wahl: Rund 75 Prozent der senegalesischen Wählerinnen und Wähler sind unter 35 Jahre alt.

Anfang Februar hatte der amtierende Präsident Macky Sall die Präsidentschaftswahl abgesagt, die ursprünglich am 25. Februar 2024 hätte stattfinden sollen. Der neue Wahltermin sollte im Dezember liegen. Das Parlament stimmte seinem Vorschlag zu, nachdem es von Polizisten gestürmt und einige Politiker der Opposition in Gewahrsam genommen worden waren. Die Opposition bezeichnete Salls Vorgehen als „Verfassungscoup“.

Der offizielle Grund für die Verschiebung der Wahlen: Korruptionsvorwürfe gegen den Verfassungsrat. Dieser soll bei der Zulassung der Kandidaten unterschiedliche Maßstäbe angesetzt haben.

Es folgten Proteste auf Senegals Straßen: für Freiheit und Demokratie und gegen die politischen Eliten. Sie dauerten Wochen an, legten teilweise Städte lahm. Schulen mussten geschlossen, Veranstaltungen abgesagt werden. Laut der Menschenrechtsorganisation Humans Right Watch kamen bei den Protesten mindestens drei Menschen ums Leben, mehr als 270 Menschen wurden verhaftet. Zeitweise schaltete die Regierung das mobile Internet ab.

Schließlich stufte der senegalesische Verfassungsrat den Versuch des Präsidenten, die Wahl in den Dezember zu verschieben, als verfassungswidrig ein. Daher zog Sall die Wahl auf den 24. März vor und kündigte Ende Februar eine Generalamnestie für politische Gefangene an. Seitdem wurden viele Oppositionelle aus dem Gefängnis entlassen, darunter auch die führenden Oppositionspolitiker Ousmane Sonko und Präsidentschaftskandidat Bassirou Diomaye Faye.

Wer folgt auf Macky Sall? Nach zwei Amtszeiten darf er nicht mehr antreten. Diese Regel hat er selbst eingeführt. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Sylvain Cherkaoui)

Die Wahl am 24. März stellt sicher, dass die Kandidaten für die zu erwartende Stichwahl bis zum 2. April feststehen. An diesem Tag endet die Amtszeit des amtierenden Präsidenten. Die Stichwahl findet laut Verfassung am dritten Sonntag nach Bekanntgabe der Ergebnisse aus der ersten Wahlrunde statt.

Dass die politische Opposition bei dieser Wahl triumphieren wird, hält Ingo Badoreck für wahrscheinlich. Er leitet das Rechtsstaatsprogramm Subsahara-Afrika bei der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Senegals Hauptstadt Dakar. Allerdings bedeute der Wahlsieg der Opposition nicht zwingend, dass sich der neue Präsident den westlichen und demokratischen Werten verpflichtet fühle.

Oppositionsführer Ousmane Sonko habe sich in der Vergangenheit gegen die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau ausgesprochen und sympathisiere mit den autoritären Machthabern in den Nachbarländern Burkina Faso oder Mali, so Ingo Badoreck. Sonko gilt als Hoffnungsträger der jungen Senegalesen. Er selbst ist zwar nicht zur Präsidentschaftswahl zugelassen, unterstützt aber seinen Stellvertreter Bassirou Diomaye Faye, der für das Präsidentschaftsamt kandidiert.

Insgesamt treten 19 Kandidaten an, darunter mit Anta Babacar Ngom auch eine Frau. Weitere aussichtsreiche Kandidaten sind der ehemalige Premierminister Amadou Ba, der die aktuelle Regierungskoalition vertritt und Khalifa Sall, der ehemalige Bürgermeister der Hauptstadt Dakar. Trotz gleichem Namen ist er nicht mit Macky Sall verwandt.

Innerhalb Afrikas hat der Senegal laut einer UN-Studie das stärkste Wirtschaftswachstum. Doch die Arbeitslosigkeit ist hoch. Besonders unter den jungen Menschen, die sich oft auf dem Schwarzmarkt nach Jobs umsehen. Mehr als ein Drittel der rund 17 Millionen Einwohner lebt in Armut. Die steigenden Lebensmittelpreise verstärken die prekären Verhältnisse. Der Senegal steht im Human Development Index der Vereinten Nationen auf Platz 169. Der Wohlstandsindikator vergleicht die Lebenserwartung, das Bildungsniveau und den Lebensstandard in 193 Ländern.

Angesichts der Probleme im Land und angestachelt durch bestimmte Erzählungen in den sozialen Medien, sehen viele Menschen die Flucht nach Europa als einzige Lösung. Besonders Spanien zog viele an. Nie zuvor sind so viele Senegalesen auf den Kanarischen Inseln angekommen wie in Jahr 2023 – über 30.000 Menschen, mehr als doppelt so viele als im Vorjahr.

Die amtierende Regierung sei zuletzt sehr repressiv gegen die Opposition vorgegangen, sagt Claudia Ehing von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Dakar. Viele Oppositionelle wurden inhaftiert, Demonstrierende festgenommen. Außerdem seien die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit und die Pressefreiheit eingeschränkt worden. Dennoch befürchtet sie keinen Militärputsch.

Seit der Unabhängigkeit 1960 hat es im Senegal nie eine militärische Machtübernahme gegeben. Ein Mehrparteiensystem ist in der Verfassung verankert. Alle Machtwechsel verliefen friedlich und verfassungsgemäß. Daher gilt der Senegal als stabile Demokratie.

Guillaume Soto-Mayor vom Middle East Institute, einer US-amerikanischen Denkfabrik, kritisiert jedoch, dass westliche Regierungen afrikanische Demokratien falsch definieren würden. Dass ein Staatschef gewählt werde, genüge der internationalen Gemeinschaft meist, um ihn als solchen anzuerkennen und ihm finanzielle, militärische und politische Unterstützung zu gewähren.

Der Senegal rutsche in Bezug auf die Demokratie schon seit Jahren in eine Grauzone. Dass der Senegal als demokratisches Modell gesehen werde, sei Teil des Problems. Denn an die politischen Eliten in Afrika würden andere Maßstäbe gesetzt als an westliche Demokratien. Über Korruption und Einschränkungen der Meinungs- und Versammlungsfreiheit werde hinweggesehen. „In den Augen vieler Afrikaner trägt die internationale Gemeinschaft dadurch zu einem negativen Bild der Demokratie bei“, erklärt Soto-Mayor.