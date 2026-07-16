Kabinettsumbildung

Der Leiter von Naftogaz, Serhij Korezky, ist neuer ukrainischer Ministerpräsident. (picture alliance / Photoshot)

289 von 318 Abgeordneten stimmten für den bisherigen Chef des staatlichen Energieversorgers Naftogaz, wie die Volksvertretung mitteilte. Korezky folgt auf Julia Swyrydenko. Als Prioritäten nannte er die Verteidigung der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg, die wirtschaftliche Stabilität und den angestrebten Beitritt zur Europäischen Union.

Auch das Ressort Verteidigung soll neu besetzt werden. In Kiew protestierten deshalb hundert Menschen gegen die geplante Ablösung von Minister Fedorow. Medienberichten zufolge will Selenskyj Fedorow durch den bisherigen Innenminister Klymenko ersetzen. Fedorow, der erst ein halbes Jahr im Amt war, soll dem Vernehmen nach in der künftigen Regierung keine Rolle mehr spielen.

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Diese Nachricht wurde am 16.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.