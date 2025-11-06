Der Shutdown hat jetzt auch Auswirkungen auf den Flugverkehr. (imago stock&people)

Verkehrsminister Duffy kündigte an, dass die Verbindungen an den 40 verkehrsreichsten Flughäfen des Landes um zehn Prozent gekürzt werden. Damit sollen die Fluglosten entlastet werden, die von der Haushaltssperre besonders betroffen seien, so Duffy. An den Flughäfen gibt es derzeit lange Schlangen, weil die Abfertigung nicht wie üblich verläuft.

Der Shutdown in den USA ist der längste in der Geschichte der USA und hat immer größere Auswirkungen auf die Bevölkerung. Hunderttausende Bundesbedienstete sind im unbezahlten Zwangsurlaub. Zudem bekommen seit dem Wochenende rund 42 Millionen bedürftige Bürger keine Lebensmittelhilfen mehr.

Eigentlich hätte sich das Parlament bis Ende September auf einen neuen Bundeshaushalt einigen sollen. Ein Entwurf der Republikaner für einen Übergangsetat fand jedoch nicht die erforderliche Mehrheit im Kongress. Zuvor war ein Vorschlag der Demokraten gescheitert.

