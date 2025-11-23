EU-Staat
Slowenien hält Referendum über Legalisierung von Sterbehilfe ab

Im EU-Mitgliedsstaat Slowenien können die Menschen heute in einem Referendum darüber abstimmen, ob ein bereits beschlossenes Gesetz zur Legalisierung von Sterbehilfe in Kraft treten kann.

    Eine Person wirft beim Referendum zum Thema Sterbehilfe in Slowenien einen Stimmzettel in eine Wahlurne.
    Referendum zum Thema Sterbehilfe in Slowenien (AFP / JURE MAKOVEC)
    Die Regelung war im Sommer vom Parlament in Ljubljana verabschiedet worden. Vorgesehen ist ein Recht auf freiwillige Lebensbeendigung, falls alle Behandlungsmöglichkeiten des Patienten ausgeschöpft wurden und keine begründete Aussicht auf Genesung oder Besserung besteht. Bei psychisch kranken Personen darf die Regelung nicht angewendet werden.
    Regierungschef Golob appellierte an die Bürger, das Gesetz zu unterstützen. Sloweniens Religionsgemeinschaften riefen zur Teilnahme an dem Referendum auf, sprachen sich aber gegen die Regelung aus. Wenn assistierter Suizid erlaubt sei, könnte die Gesellschaft anfangen, zwischen "würdigem" und "weniger würdigem" Leben zu unterscheiden, lautete der zentrale Einwand.
