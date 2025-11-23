Die Regelung war im Sommer vom Parlament in Ljubljana verabschiedet worden. Vorgesehen ist ein Recht auf freiwillige Lebensbeendigung, falls alle Behandlungsmöglichkeiten des Patienten ausgeschöpft wurden und keine begründete Aussicht auf Genesung oder Besserung besteht. Bei psychisch kranken Personen darf die Regelung nicht angewendet werden.
Regierungschef Golob appellierte an die Bürger, das Gesetz zu unterstützen. Sloweniens Religionsgemeinschaften riefen zur Teilnahme an dem Referendum auf, sprachen sich aber gegen die Regelung aus. Wenn assistierter Suizid erlaubt sei, könnte die Gesellschaft anfangen, zwischen "würdigem" und "weniger würdigem" Leben zu unterscheiden, lautete der zentrale Einwand.
Diese Nachricht wurde am 23.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.