Koalitionsvertrag, Zapfenstreich und Kanzlerwahl

So läuft die Woche des Regierungswechsels ab

In dieser Woche wird Deutschland aller Voraussicht nach eine neue Regierung bekommen. Genau ein halbes Jahr nach dem Bruch der Ampel-Koalition soll am Dienstag der CDU-Vorsitzende Merz zum Kanzler gewählt und sein Kabinett vereidigt werden. So läuft die Woche des Machtwechsels ab.