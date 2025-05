Schwarz-rote Koalition

Die SPD-Politikerin Bärbel Bas und der SPD-Politiker Boris Pistorius (Archivbild) (picture alliance/Maximilian Koch)

Sechs Frauen und drei Männer aus der SPD werden dem künftigen Kabinett unter dem designierten Kanzler Merz von der CDU angehören. Dies teilte der SPD-Vorstand mit. Wie vermutet behält Bundesverteidigungsminister Pistorius sein Amt. Neue Ministerin für Arbeit und Soziales wird die frühere Bundestagspräsidentin Bas. Ihr Vorgänger Heil gehört der neuen Bundesregierung nicht mehr an. Auch Parteichefin Esken bekommt keinen Kabinettsposten.

Schneider wird Umweltminister, Hubig Justizministerin

Neuer Umweltminister soll der frühere Ostbeauftragte der Bundesregierung, Schneider, werden. Sein Amt übernimmt laut SPD-Vorstand die Thüringerin Elisabeth Kaiser. Sie war seit 2023 Parlamentarische Staatssekretärin im Bauministerium und ist seit 2017 Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Gera - Greiz - Altenburger Land.

Entwicklungsministerin wird die bisherige Integrationsbeauftragte Reem Alabali-Radovan. An ihre Stelle rückt Natalie Pawlik auf, bisher Beauftragte für Aussiedlerfragen. Sie wird als Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration verantwortlich sein. Die bisherige Entwicklungsministerin Schulze gehört der nächsten Bundesregierung nicht mehr an.

Die SPD-Vize-Fraktionsvorsitzende Verena Hubertz übernimmt das Bauministerium, das bisher von der SPD-Politikerin Geywitz geleitet wurde. Neue Bundesjustizministerin wird Stefanie Hubig, die bislang in Rheinland-Pfalz für das Ressort zuständig ist.

SPD-Generalsekretär Miersch soll künftig den Vorsitz der Bundestagsfraktion übernehmen. Bislang hatte diese Aufgabe Parteichef Klingbeil.

Schwarz-roter Koalitionsvertrag mit soll am Mittag unterzeichnet werden

Am Mittag wollen CDU, CSU und SPD den Koalitionsvertrag unterzeichnen. Dazu kommen die Parteispitzen und die Bundestagsfraktionen im Berliner Gasometer zusammen. Bundeskanzler Scholz wird am Abend in der Hauptstadt von der Bundeswehr mit einem Großen Zapfenstreich verabschiedet. In Anwesenheit von Bundespräsident Steinmeier und zahlreichen Ehrengästen spielt unter anderem das Musikkorps drei Wunschtitel des SPD-Politikers, darunter den Beatles-Song "In my Life". Der Große Zapfenstreich ist das höchste Zeremoniell der Truppe.

Diese Meldung wird laufend aktualisiert...

Diese Nachricht wurde am 05.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.