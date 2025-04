Wer darf Platz nehmen am Kabinettstisch der Bundesregierung? CDU und CSU haben ihre Kandidatinnen und Kandidaten nun bekannt gegeben, Überraschungen inklusive. (Imago / photothek / Thomas Koehler )

Die Ministerinnen und Minister von CDU und CSU stehen fest. Nun fehlen noch diejenigen der SPD. Die Sozialdemokraten wollen sie nach dem 30. April bekannt geben, wenn das Ergebnis des Mitgliederentscheids vorliegt.

Das sind die designierten Ministerinnen und Minister der CDU und CSU:

Thorsten Frei (CDU), bisher erster parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, soll Kanzleramtsminister werden. (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Mit Thorsten Frei soll einer der engsten Vertrauten von Friedrich Merz zum Kanzleramtschef werden. Frei sitze damit an „absolut zentraler Position“, betont der Politikwissenschaftler Thorsten Faas.

Der erste parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag kommt aus Baden-Württemberg. Dort hat der Jurist auch das politische Handwerk gelernt. Von 2002 bis 2004 war er Regierungsrat im Staatsministerium Baden-Württemberg, von 2004 bis 2013 Oberbürgermeister von Donaueschingen. Seit 2013 sitzt der 52-Jährige im Bundestag.

Thorsten Frei sorgte 2013 für Aufregung mit seiner Forderung, das Individualrecht auf Asyl abzuschaffen und durch eine Kontingentlösung zu ersetzen. Bisher ist der CDU-Politiker häufig zu Gast in Talkshows. Im Kanzleramt wird sein Job eher hinter den Kulissen sein. Dort wird seine Aufgabe sein, für Merz Fallstricke aus dem Weg räumen, einen reibungslosen Regierungsablauf zu sichern und Kontakt zu den Bundesländern zu halten.

Die Chefin der E.ON-Tochterfirma Westenergie, Katherina Reiche (CDU), soll Bundesministerin für Wirtschaft und Energie werden. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Von der Vorstandsvorsitzenden des Energieversorgers Westenergie an die Spitze des Wirtschaftsministeriums: Die Nominierung der Diplomchemikerin Katherina Reiche ist eine Überraschung. Mit dem künftigen Bundeskanzler Friedrich Merz teilt sie die Erfahrung einer längeren Auszeit von der aktiven Politik.

Reiche zog schon mit 25 Jahren für die CDU in den Bundestag ein. Bis 2015 war sie Abgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin im Umwelt- und später im Verkehrsministerium, bis sie in die Wirtschaft wechselte. Dort war die gebürtige Brandenburgerin zunächst beim Verband kommunaler Unternehmen tätig, der viele Stadtwerke vertritt. 2020 kam die heute 51-Jährige zur E.ON-Tochter Westenergie.

Der zukünftige Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) gilt als konservativer "Law and Order"-Politiker. (picture alliance / dpa / Revierfoto / Revierfoto)

Politisch viel Gewicht bringt Alexander Dobrindt in das Kabinett ein. Für das Bundesinnenministerium hat die CSU ihren langjährigen Landesgruppenchef nominiert. In dieser Position, die Dobrindt seit 2017 innehat, war er intern unumstritten. Als Bundesverkehrsminister (2013-2017) hat er eine gemischte Bilanz hinterlassen: Auf sein Konto geht beispielsweise die gescheiterte „Ausländermaut“.

Dobrindt steht für einen sehr konservativen Kurs und „Law and Order“-Politik. Er durfte sich offenbar sein Ministerium aussuchen und entschied sich mit dem Innenministerium für einen Posten, der zentral für die Union und die gesamte Bundesregierung ist. Er muss die Versprechen in der Sicherheits- und Asylpolitik umsetzen, die CDU/CSU im Wahlkampf gegeben haben.

Mit Johann Wadephul (CDU) wird ein profilierter Außen- und Sicherheitspolitikexperte der neue Chef im Auswärtigen Amt. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Das Außenministerium geht nach fast 60 Jahren erstmals wieder an die CDU. Leiten soll es der Außen- und Sicherheitsexperte Johann Wadephul aus Schleswig-Holstein. Der Jurist und ehemalige Zeitsoldat ist seit 2009 Mitglied des Bundestages und gilt als Vertrauter von Friedrich Merz.

Wadephul ist stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Dort ist er zuständig für die Bereiche Auswärtiges, Verteidigung und die Interparlamentarische Konferenz für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) und Europarat.

Seit November 2024 ist Wadephul Vizepräsident der parlamentarischen Versammlung der NATO. Zuletzt besuchte er die Außenminister Frankreichs, Polens, Italiens und Großbritanniens.

Vom CEO zum Digitalisierungsminister: Mit Karsten Wildberger kommt ein Topmanager aus der Wirtschaft ins Kabinett. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Eine Überraschung ist die Besetzung des neu geschaffenen Ressorts für Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Karsten Wildberger, Vorstandschef des Konzerns Ceconomy und Vorsitzender der Geschäftsführung der Media-Saturn-Holding, soll das Amt im Kabinett von Friedrich Merz übernehmen. Im Laufe seiner Karriere hat der promovierte Physiker internationale Führungspositionen unter anderem bei T-Mobile, Vodafone und dem australischen Telekommunikationsunternehmen Telstar bekleidet.

Die digitale Transformation in Wirtschaft und Unternehmenswelt gehörte in den vergangenen Jahren zum Kern seiner Tätigkeiten. Nach Bekanntgabe seiner Berufung bat Wildberger den Ceconomy-Aufsichtsrat darum, ihn zum 5. Mai von seinen Aufgaben zu entbinden. Unter seiner Führung hatte Ceconomy als Elektronikmärkte-Betreiber das Onlinegeschäft ausgebaut. Der Aktienkurs ist seit Amtsantritt von Wildberger im August 2021 allerdings um gut 20 Prozent geschrumpft.

Als künftiger Verkehrsminister wird Patrick Schnieder (CDU) die Aufgabe zukommen, marode Schienen und Brücken zu sanieren.Daber kann er aber auch auf das milliardenschwere Sondervermögen für Infrastruktur zugreifen. (picture alliance / Jörg Carstensen / Joerg Carstensen)

Das Verkehrsressort wird mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Patrick Schnieder ein erfahrener Parlamentarier aus Rheinland-Pfalz übernehmen. Nach dem Jurastudium in Bonn hat Schnieder zunächst als Rechtsanwalt gearbeitet, bevor er 1998 zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Arzfeld gewählt wurde. 2009 zog der heute 56-Jährige erstmals als direkt gewählter Abgeordneter in den Bundestag ein.

In der vergangenen Legislaturperiode war der Jurist stellvertretendes Mitglied im Verkehrsausschuss und als Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Mitglied des Führungskreises um Fraktionschef Merz. Schnieder erwarten große Aufgaben: In seiner künftigen Position wird er eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung des Sondervermögens für Infrastruktur spielen. Mit einem großen Teil der 500 Milliarden Euro sollen marode Brücken und das Schienennetz saniert werden.

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Nina Warken soll neue Gesundheitsministerin werden. (picture alliance / dpa / Christoph Schmidt)

Diese Personalie war ebenfalls überraschend: Die öffentlich eher unbekannte CDU-Bundestagsabgeordnete Nina Warken soll Bundesgesundheitsministerin werden. Die Rechtsanwältin aus Baden-Württemberg war an den Koalitionsverhandlungen noch in der Arbeitsgruppe Inneres, Recht und Migration beteiligt, Gesundheitspolitik war bisher nicht ihr Schwerpunkt. Im Bundestag saß die Parlamentarische Geschäftsführerin der Unionsfraktion auch im Ältestenrat, zudem ist die 45-Jährige im Bundesvorstand der Frauenunion.

Der Politikwissenschaftler Thorsten Faas deutet diese Personalentscheidung „auch in einer Proporzlogik des Regionalen“: Der Landesverband Baden-Württemberg habe früh sehr loyal zu Friedrich Merz gestanden. Der zukünftige Bundeskanzler habe kein riesiges Netzwerk, nachdem er jahrelang außerhalb der Politik war.

Karin Prien gilt als eine der profiliertesten Bildungspolitikerinnen in der Union. Nun soll Schleswig-Holsteins Wissenschaftsministerin im Bundeskabinett die Ressorts Bildung und Familien verantworten. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Als Ressortchefin für Bildung und Familie ist die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien vorgesehen. Ihre Familie war vor den Nazis in die Niederlande geflohen, Prien und ihr jüngerer Bruder kamen in Amsterdam zur Welt. Die meinungsstarke und debattenfreudige Juristin lebt in Hamburg und gilt als eine der profiliertesten Bildungspolitikerinnen in der Union.

Karin Prien ist bereits seit 1981 CDU-Mitglied und hat sich schon als Bürgerschaftsabgeordnete in Hamburg für Bildungsthemen engagiert. Seit 2017 ist sie in Schleswig-Holstein Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur.

Die stellvertretende CSU-Vorsitzende Dorothee Bär soll im künftigen Kabinett das Forschungs- und Raumfahrtministerium leiten. (picture alliance / dpa / Horst Galuschka)

Innerhalb der CSU gilt Dorothee Bär als respektierte Politikerin. Markus Söder lobt sie als sehr durchsetzungsstark. Mit 47 Jahren ist sie die jüngste der drei für Ministerämter vorgesehenen CSU-Politikerinnen und -Politiker.

Dorothee Bär hat seit 2002 Erfahrung im Bundestag und bringt viel Erfahrung im Bereich Hightech mit: Von 2013 bis 2018 war die gebürtige Bambergerin Staatssekretärin beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, von 2018 bis 2021 Staatsministerin im Bundeskanzleramt und Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung.

Mit Alois Rainer (CSU) übernimmt ein gelernter Metzgermeister aus Niederbayern das Landwirtschaftsministerium. (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)

Als weitere Überraschung gilt die Entscheidung für den niederbayerischen Bundestagsabgeordneten Alois Rainer als Bundeslandwirtschaftsminister. Der Metzgermeister aus Straubing in Niederbayern hat noch immer einen Betrieb zusammen mit seinem Sohn.

Alois Rainer ist politisch hervorragend vernetzt, seine Schwester ist die ehemalige CSU-Bundesministerin Gerda Hasselfeldt. Sein Vater war Landtags- und Bundestagsabgeordneter. Für die CSU passt er perfekt: Er verkörpert das Thema Heimat und gilt als äußerst bodenständig.

Eine umstrittene Personalie: Der parteilose Publizist und Verleger Wolfram Weimer soll Kulturstaatsminister werden. (picture alliance / HMB Media / Uwe Koch)

Eine besondere Rolle hat der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, auch bekannt als Kulturstaatsminister. Dieser Posten ist kein Ministeramt, der Staatsminister hat daher kein Abstimmungsrecht, er sitzt aber mit am Kabinettstisch. Viele Namen wurden im Vorfeld für das Amt gehandelt. Übernehmen soll es nun der Publizist und Verleger Wolfram Weimer.

Der 60-Jährige war Chefredakteur von „Welt“ und „Focus“ und gründete das Magazin „Cicero“. Er gilt als CDU-nah, hat aber kein Parteibuch. Weimer und Merz haben auch eine persönliche Verbindung, kennen sich aus dem sehr wohlhabenden Kosmos am oberbayerischen Tegernsee und sind zusammen Golfen gegangen.

Der Publizist Weimer steht für soliden Journalismus, aber auch für polarisierende Publizistik: Auf dem Höhepunkt der Migrationsdebatte schrieb er etwa im „Cicero“ von der „Multikulti-Lüge“, sein Buch „Das konservative Manifest“ beschrieb er selbst als „Gift für Linke und eine Zumutung für Rechte“. Seine Äußerungen deuten nicht auf ein liberal-, sondern erzkonservatives Weltbild hin.

Die Personalie Weimer ist daher umstritten. Die Kulturwelt wird sich nach Claudia Roth (Grüne) und der Merkel-Vertrauten Monika Grütters (CDU) als Kulturstaatsministerinnen erst an den konservativen Weimer gewöhnen müssen. Weimer bringt zudem ein doppeltes Manko mit: Der Publizist hat weder Erfahrung in der Politik noch sind Kontakte in die Kulturwelt bekannt. Gleichzeitig steht er vor der Aufgabe, die Kulturwelt zu einigen und Geld und Mehrheiten für die Kultur zu organisieren.

jfr, pj