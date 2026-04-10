NASA-Astronautin Christina Koch blickt aus einem der Hauptkabinenfenster der "Orion"-Kapsel auf die Erde (Archivbild). (IMAGO | ZUMA Press Wire)

Wie haben sich die Astronauten auf den Heimweg vorbereitet?

Nachdem der Song "Under Pressure" von Queen und David Bowie sie aufgeweckt habe, hätten die US-Astronauten Victor Glover, Christina Koch und Reid Wiseman sowie der Kanadier Jeremy Hansen noch einmal zahlreiche Tests durchgeführt und dann begonnen, ihr Equipment zu verstauen, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit.

Wenn alles wie geplant verläuft, wird die Crew in der Nacht zu Samstag gegen 2.07 Uhr MESZ nahe San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien im Pazifik aufkommen. Die Wettervorhersage für diesen Zeitpunkt sieht laut NASA derzeit gut aus.

Welche Herausforderungen hat die Crew bei ihrer Landung zu bestehen?

Die "Orion"-Kapsel wird von der Erdanziehung zunehmend beschleunigt. Auf die Astronauten wirken dabei gewaltige Kräfte ein. Anders als ursprünglich gedacht, werden die Astronauten aber wohl keine neue Höchstgeschwindigkeit erreichen. Die NASA rechnet mit einem Spitzenwert von 10.657 Metern pro Sekunde - das ist weniger als der bisherige Rekord von "Apollo 10" mit 11.094 Metern pro Sekunde.

Die Raumkapsel ist von einem Hitzeschild umgeben, der die darunter liegenden Materialien und die Astronauten im Innern schützen soll. Dieser ist Temperaturen bis zu 3.000 Grad Celsius ausgesetzt. Falls der Hitzeschild versagt, droht im schlimmsten Fall ein Verglühen der Kapsel.

Bei der Generalprobe für die Mondumrundung - der unbemannten Mission "Artemis I" im Jahr 2022 - war der Hitzeschild des Raumschiffs beim Eintritt in die Erdatmosphäre stark beschädigt worden. Als Reaktion darauf wurde die Flugbahn der "Artemis II"-Mission angepasst.

Wie verlaufen die letzten Schritte der Landung?

Zunächst wird das Service-Modul vom Crew-Modul des Raumschiffs abgetrennt. In der Phase maximaler Erhitzung wird durch Plasma-Bildung der Funkkontakt zum Kontrollzentrum am Boden für etwa sechs Minuten unterbrochen. Dann werden Fallschirme gezündet, um die Kapsel abzubremsen, ehe diese im Pazifik wassert. Innerhalb von zwei Stunden soll die Besatzung geborgen und mit Hubschraubern an Bord des Schiffes "USS John P. Murtha" gebracht werden, wo erste medizinische Untersuchungen geplant sind.

Was beschäftigt die Astronauten selbst mit Blick auf ihre Rückkehr?

US-Astronaut Victor Glover sagte bei einer Pressekonferenz aus der "Orion"-Kapsel: "Seit dem 3. April 2023, als wir für diese Mission ausgewählt wurden, denke ich über die Rückkehr nach." Es sei so, wie einen "Feuerball durch die Atmosphäre zu reiten".

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 10.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.