Bayerns Ministerpräsident Söder auf dem Volksfest Gillamoos (Peter Kneffel/dpa)

Söder sagte beim Gillamoos-Volksfest im niederbayerischen Abensberg, bei der AfD gebe es Rechtsradikale in zentraler Funktion und -Zitat- Russenfreunde ohne Ende. Nicht ohne Grund würden viele AfD-Mitglieder vom Verfassungsschutz beobachtet. Das Ziel der Partei sei es, zu spalten, zu schwächen und eine andere Form der Demokratie zu entwickeln, ergänzte Söder. Der bayerische Ministerpräsident positionierte sich auch gegen eine mögliche Öffnung der Union hin zur Linkspartei.

Der AfD-Vorsitzende Chrupalla sagte ebenfalls im niederbayerischen Abensberg, er gehe davon aus, dass seine Partei bald regieren werde. Sollte dies nicht bereits nächstes Jahr in Sachsen-Anhalt gelingen, dann spätestens 2029 auf Bundesebene, so Chrupalla weiter.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.