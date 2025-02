CDU-Parteitag

"Sofortprogramm" beschlossen - Merz will Wettbewerbsfähigkeit erhöhen

Die CDU hat sich auf einem Bundesparteitag in Berlin auf die letzten Wochen des Wahlkampfs eingeschworen. Der Parteivorsitzende und Kanzlerkandidat Merz rückte in seiner Rede unter anderem Entlastungen für die Wirtschaft in den Mittelpunkt. Außerdem wurde das sogenannte "Sofortprogramm" für die Zeit nach der Wahl beschlossen.