Nach Messerattentat

Scholz will Waffenrecht verschärfen und schneller abschieben

Nach dem Messerattentat in Solingen hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Stadt besucht. In Zukunft müsse schneller abgeschoben werden, sagte der Kanzler in Bezug auf den mutmaßlichen Täter. Zudem müsse das Waffenrecht verschärft werden, so Scholz.