Rundfunkgeschichte

Auch das Radio hielt in den 1920er-Jahren Einzug. (picture alliance / imageBroker / Rosseforp)

So wird in der ARD-Audiothek ab 20. Oktober ein Podcast zur Geschichte des Hörspiels veröffentlicht. In 100 Folgen geht es um diese Kunstform. Nora Gomringer und Jörg Albrecht präsentieren prägende Produktionen aus allen Jahrzehnten und Gattungen: Drama, Pop Art, Science-Fiction, Klassiker.

Aus den Archiven von ARD und Deutschlandfunk sowie mit Unterstützung des Deutschen Rundfunkarchivs würden viele Hörspiele zum ersten Mal online zugänglich gemacht, hieß es. Bis Juli 2024 gibt es jeweils freitags neue Folgen.

Sondersendung im Deutschlandradio

Erstmals in der Geschichte des Deutschlandradios wurden am Mittwoch in einer Sondersendung alle drei Sender - also Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova - zusammengeschlossen und sendeten gemeinsam.

Weiterführende Links:

Diese Nachricht wurde am 11.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.