Sonnenfinsternis und helle Nächte Der Sternenhimmel im Juni

In keinem Monat sind die Sterne nur so kurz zu sehen wie im Juni. Am 21. fängt der Sommer an – wir haben dann den längsten Tag des Jahres.

Von Dirk Lorenzen

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek