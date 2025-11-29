Nach Bürgerkrieg

Das Logo von SOS-Kinderdörfer weltweit. (picture alliance / dpa / Jens Kalaene )

Dies sei auch der Kooperation mit der syrischen Übergangsregierung zu verdanken. Man sei im engen und konstruktiven Austausch mit der Regierung und auch im Gespräch mit der UNO-Untersuchungskommission zu Syrien. Weiter hieß es, 35 Kinder hätten bereits zu Zeiten des Bürgerkriegs wieder mit ihren Angehörigen zusammengeführt werden können. Bei 73 Kindern ist das Schicksal den Angaben zufolge bislang noch unklar.

Während des Bürgerkriegs waren Kinder Oppositioneller gewaltsam von ihren Familien getrennt worden. Das damalige Assad-Regime brachte einige auch zwangsweise in syrischen Einrichtungen der SOS-Kinderdörfer unter.

29.11.2025