"Im Gespräch bleiben"

Zum Auftakt des heutigen Besuchs werden Bundeskanzler Scholz und Netanjahu den Berliner Gedenkort "Gleis 17" besuchen, von wo aus 1941 und 1942 etwa 10.000 Juden mit Zügen der Reichsbahn in Arbeits-, Konzentrations- und Vernichtungslager der Nazis gebracht wurden. Anschließend sind ein gemeinsames Mittagessen und eine Pressekonferenz im Kanzleramt geplant. Am Nachmittag ist Netanjahu bei Bundespräsident Steinmeier in Schloss Bellevue zu Gast.

Der Besuch Netanjahus wird in Deutschland und Israel von Protesten begleitet. Grund dafür sind Gesetzespläne von Netanjahus rechts-religiösem Kabinett zum Umbau der Justiz sowie die jüngste Verschärfung des Konflikts mit den Palästinensern. In Berlin gilt die höchste Sicherheitsstufe. Mehr als 3.000 Polizisten sollen im Einsatz sein.

