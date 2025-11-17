Streit mit der Union

SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Generalsekretär Klüssendorf betonte, die gesetzliche Rentenversicherung sei ein Instrument, auf das sich die meisten Menschen in diesem Land verließen, wenn es um ihre Altersversorgung gehe. Da mehr als die Hälfte der Bevölkerung – im Osten sogar rund drei Viertel – ausschließlich auf die gesetzliche Rente angewiesen seien, müsse das Rentenniveau von 48 Prozent stabil bleiben.

In der Union gibt es Proteste gegen das Rentenpaket, mit dem die Koalition dieses Absicherungsniveau festschreiben will. Die sogenannte Junge Gruppe in der CDU/CSU-Fraktion verlangt Änderungen. Sie befürchtet zu hohe Belastungen der jüngeren Generationen. Ohne diese "Junge Gruppe" hätte die Koalition keine Mehrheit im Bundestag. Bundeskanzler Merz hatte sich am Vormittag zuversichtlich geäußert, die Debatte bis zum Jahresende abschließen zu können.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.