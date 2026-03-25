Reformen
SPD-Chef Klingbeil ruft dazu auf, alte Gewohnheiten aufzugeben

Der SPD-Vorsitzende Klingbeil hat sich mit Blick auf mögliche Reformen kompromissbereit gezeigt. Alte Gewohnheiten müssten aufgegeben, Blockaden aufgelöst werden, sagte der Vizekanzler in einer Grundsatzrede zur Modernisierung Deutschlands bei der Bertelsmann-Stiftung in Berlin.

    Lars Klingbeil (SPD), Bundesminister der Finanzen, lächelt beim Interview vor vielen Mikros.
    Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)
    Man werde als Gesellschaft insgesamt mehr arbeiten müssen. Auch gebe es Anreize, früh aus dem Arbeitsmarkt auszuscheiden oder im Sozialsystem zu bleiben. Klingbeil griff damit Positionen von Bundeskanzler Merz auf, der sich wiederholt für eine höhere Arbeitsleistung ausgesprochen hatte.
    Klingbeil plädierte zudem für eine geringere Einkommenssteuer für Beschäftigte und eine Vermögensteuer. Außerdem forderte er eine Abschaffung des Ehegattensplittings.
    Der SPD-Vorsitzende äußerte sich vor Gesprächen der schwarz-roten Koalition über Reformen in den nächsten Wochen. Die Bundesregierung plant Veränderungen etwa bei der Rente und der gesetzlichen Krankenversicherung.
    Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.