Man werde als Gesellschaft insgesamt mehr arbeiten müssen. Auch gebe es Anreize, früh aus dem Arbeitsmarkt auszuscheiden oder im Sozialsystem zu bleiben. Klingbeil griff damit Positionen von Bundeskanzler Merz auf, der sich wiederholt für eine höhere Arbeitsleistung ausgesprochen hatte.
Klingbeil plädierte zudem für eine geringere Einkommenssteuer für Beschäftigte und eine Vermögensteuer. Außerdem forderte er eine Abschaffung des Ehegattensplittings.
Der SPD-Vorsitzende äußerte sich vor Gesprächen der schwarz-roten Koalition über Reformen in den nächsten Wochen. Die Bundesregierung plant Veränderungen etwa bei der Rente und der gesetzlichen Krankenversicherung.
Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.