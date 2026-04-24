Koalition
SPD-Finanzexperte hält Einigung mit Union bei Reformen für möglich

Der Finanzexperte der SPD-Bundestagsfraktion, Marvi, ist optimistisch, dass die Koalition die geplanten Reformen zügig umsetzen kann. Er sagte im Deutschlandfunk, die Koalition sei derzeit in einer herausfordernden Debatte zu den Strukturreformen bei der Krankenversicherung. Danach werde man die geplanten Reformen des Renten- und Steuersystems angehen.

    Parsa Marvi (SPD), Mitglied des Deutschen Bundestages, spricht im Plenum des Deutschen Bundestages.
    Parsa Marvi ist Finanzexperte der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag (picture alliance/dpa/Christoph Soeder)
    Zu dem Konzept einiger Unions-Abgeordneter für eine Steuerreform sagte Marvi, er halte es für grundsätzlich sinnvoll, den Spitzensteuersatz erst bei deutlich höheren Einkommen greifen zu lassen als heute. Gleichzeitig kritisiert er, dass das vorgestellte Modell vor allem Spitzenverdiener entlasten würde. Zudem sei die Gegenfinanzierung teilweise zu unklar. So wäre eine komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags ein großer Kostenfaktor und würde dem Staat zwölf Milliarden Euro weniger an Steuereinnahmen bringen.
    Diese Nachricht wurde am 24.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.