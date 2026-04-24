Zu dem Konzept einiger Unions-Abgeordneter für eine Steuerreform sagte Marvi, er halte es für grundsätzlich sinnvoll, den Spitzensteuersatz erst bei deutlich höheren Einkommen greifen zu lassen als heute. Gleichzeitig kritisiert er, dass das vorgestellte Modell vor allem Spitzenverdiener entlasten würde. Zudem sei die Gegenfinanzierung teilweise zu unklar. So wäre eine komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags ein großer Kostenfaktor und würde dem Staat zwölf Milliarden Euro weniger an Steuereinnahmen bringen.
Diese Nachricht wurde am 24.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.