Koalition

SPD-Finanzexperte hält Einigung mit Union bei Reformen für möglich

Der Finanzexperte der SPD-Bundestagsfraktion, Marvi, ist optimistisch, dass die Koalition die geplanten Reformen zügig umsetzen kann. Er sagte im Deutschlandfunk, die Koalition sei derzeit in einer herausfordernden Debatte zu den Strukturreformen bei der Krankenversicherung. Danach werde man die geplanten Reformen des Renten- und Steuersystems angehen.