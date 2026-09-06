"Signal an Berlin"

SPD-Co-Chef Lars Klingbeil (picture alliance / Geisler-Fotopress / Bernd Elmenthaler / Geisler-Fotopr)

Klingbeil sagte im ZDF, man müsse nun über die inhaltliche Politik reden. Viele Menschen seien unzufrieden mit dem Reformkurs der Bundesregierung. SPD- Generalsekretär Klüssendorf nannte die Reformen bei der Rente und der Pflege sowie die Aufstellung des Bundeshaushalts als Themen, bei denen Gesprächsbedarf bestehe. Vor allem ⁠die ⁠geplante Abschaffung der abschlagsfreien ⁠Rente nach 45 Beitragsjahren treffe die SPD-Anhänger.

Co-Parteichefin Bas erklärte im ARD-Fernsehen, ⁠die SPD werde in der Koalition weiter dafür ⁠streiten, dass das Leben für ‌die Menschen bezahlbar bleibe. Einen Sonderparteitag oder Debatten über die Parteispitze nannte sie derzeit nicht vordringlich. Es gehe angesichts des Erfolgs ​der AfD um Wichtigeres. Die SPD hat den Hochrechnungen zufolge mit gut acht Prozent ihr Ergebnis von vor fünf Jahren gehalten.

Schulze (CDU) macht auch Bundespolitik für Wahlniederlage verantwortlich

Ministerpräsident Schulze hatte am Abend seine Niederlage eingeräumt, aber auch Folgen der Politik der Bundesregierung auf den Wahlausgang beklagt. Schulze sagte im ARD-Interview: "Wir hatten oft Gegenwind und das war nicht immer ganz einfach." Es gelte jetzt für diejenigen, die im Landtag Verantwortung trügen, aber auch über Sachsen-Anhalt hinaus, dass man mit Ergebnis umgehe und dass man dieses Zeichen auch erkenne.

Kanzleramtsministerin Warken sprach von einer "Zäsur" für die CDU. Es sei ‌ein sehr schwieriges Ergebnis - auch für die Bundesregierung, fügte die CDU-Politikerin im ZDF hinzu. Ein Problem sei, dass die angestoßenen Reformen erst ihre Wirkung entfalten müssten. An ihnen müsse die Regierung weiterhin festhalten.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.