Gesundheitspolitik

Die SPD kritisiert einen Gesetzentwurf der CDU-Politikerin, der vorsieht, die Verschreibung von Cannabis ohne direkten Arztkontakt zu verbieten. Die rechtspolitische Sprecherin der SPD im Bundestag, Wegge, sagte dem Magazin "Der Spiegel", dies greife in die Berufsfreiheit von Ärzten und in die Handlungsfreiheit von Patienten ein. Zudem benachteilige ein Versandverbot Anbieter aus dem EU-Ausland.

Künftig soll es nach Warkens Plänen nicht mehr möglich sein, medizinisches Cannabis über Online-Apotheken zu bestellen. Ein Rezept soll es nur noch nach persönlichem Kontakt mit einem Arzt geben und nicht - wie bisher - auch über Videosprechstunden.

