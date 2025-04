Mitgliedervotum

Der Brief an die Mitglieder, der den QR-Code enthält. (dpa / Michael Kappeler)

Für die Annahme des Koalitionsvertrags ist nicht nur eine Mehrheit der Stimmen erforderlich, sondern auch eine Teilnahme von mindestens 20 Prozent der Mitglieder an der rein digitalen Abstimmung. Die Sozialdemokraten haben per Post ein Passwort zugeschickt bekommen, mit dem sie - in Kombination mit ihrer Mitgliedsnummer - online ihre Stimme verschlüsselt abgeben können. Wer keinen Internetzugang hat, kann seine Stimme in SPD-Geschäftsstellen abgeben.

Klimapolitische Inhalte verteidigt

Die SPD-Abgeordnete Scheer verteidigte die klimapolitischen Inhalte im Koalitionsvertrag. Es werde nicht an Klimazielen gerüttelt; stattdessen sei ein klares Statement zum Ausbau erneuerbarer Energien enthalten, sagte Scheer im Deutschlandfunk . Dadurch könne an Erfolge aus der Zeit der Ampel-Regierung angeknüpft werden. Die SPD-Politikerin räumt jedoch auch ein, dass es für die SPD einige "schwierige Passagen" gebe, etwa zum Ausbau heimischer Gasförderung. Am Ende sei der Koalitionsvertrag eine Kompromisslösung zwischen CDU, CSU und SPD.

Umweltverbände hatten gestern die Befürchtung klimapolitischer Rückschritte in verschiedenen Bereichen geäußert. Hierbei sei der Koalitionsvertrag sehr konkret, bei Fortschritten hingegen vage, hieß es. Vor allem die geplante Abschaffung des sogenannten Heizungsgesetzes in seiner jetzigen Form sorgte für Kritik.

Auch SPD-Spitze wirbt um Zustimmung

Gestern Abend hatte bereits die SPD-Spitze auf einer Veranstaltung in Hannover um Zustimmung geworben. Der Co-Bundesvorsitzende Klingbeil räumte ein, der Vertrag sei nicht SPD pur, aber es gebe gute Kompromisse. Er entgegnete kritischen Stimmen aus der Nachwuchsorganisation Jusos, dass es keine Nachverhandlungen geben werde. Klingbeil warnte zugleich vor einem Scheitern des Mitgliedervotums. Wenn Schwarz-Rot nicht zustande komme, werde es Neuwahlen geben oder vielleicht eine Minderheitsregierung. Es bestehe die Gefahr, dass Kräfte in der Union gestärkt würden, die für eine Normalisierung des Verhältnisses zur AfD seien.

Esken: "Licht und Schatten" im Koalitionsvertrag

Die Co-Bundesvorsitzende der SPD, Esken, verwies auf Verhandlungserfolge etwa bei der Rente und verteidigte Kompromisse zur Migrationspolitik. Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur sagte Esken, auch sie sehe in dem Koalitionsvertrag "Licht und Schatten". Die Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungszwecke, das Sondervermögen für Investitionen und die Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft hob sie aber als gute Grundlage für eine Zusammenarbeit zwischen Union und SPD hervor.

Merz relativiert Mindestlohn-Beschluss

Mit dem Mindestlohn von 15 Euro und der Steuersenkung für geringe und mittlere Einkommen hat die SPD einige ihrer Wahlkampfversprechen im Koalitionsvertrag verankert - die CDU-Chef Merz kürzlich allerdings mehr oder weniger in Frage gestellt hatte . Umstritten sind die geplanten Verschärfungen in der Migrations- und der Sozialpolitik. Die Führung der Jusos lehnt das 144 Seiten starke Vertragswerk deswegen ab und fordert Nachverhandlungen. Der Jugendorganisation gehören etwa zwölf Prozent der Parteimitglieder an.

CDU entscheidet Ende April auf Parteitag

Die CSU hat den Koalitionsvertrag bereits per Vorstandsbeschluss angenommen. Die Zustimmung der CDU fehlt noch; die Partei des designierten Kanzlers Merz entscheidet am 28. April auf einem kleinen Parteitag. Die Kanzlerwahl im Bundestag und die Vereidigung des gesamten Kabinetts ist für den 6. Mai geplant.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.