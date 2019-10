Sportpolitik "Gerade im ländlichen Bereich brauchen Vereine Unterstützung"

In Westdeutschland ist die Wahrscheinlichkeit, Mitglied in einem Sportverein zu sein, höher als in Ostdeutschland. Dort brauchen vor allem Vereine auf dem Land mehr Unterstützung, fordert Stefanie Drese (SPD), Sozialministerin in Mecklenburg-Vorpommern, im Deutschlandfunk.

Stefanie Drese im Gespräch mit Maximilian Rieger

