Schwarz-rote Koalition

Viele Bürger meldeten sich zurzeit und appellierten an die Verantwortung von Politikern. Zuvor hatte Ex-Bundeswirtschaftsminister Altmaier, CDU, vor einer drohenden "Staatskrise" gewarnt. SPD-Parlamentsgeschäftsführer Wiese kritisierte dies als fahrlässig. Altmaiers "Ratschläge von der Seitenlinie" seien unpassend. Die SPD-nahe Politikwissenschaftlerin Schwan hielt der Bundesregierung Führungsschwäche vor. Voraussetzung für eine Mehrheit sei persönliche Autorität, sagte sie im Deutschlandfunk. Diese Autorität sprach Schwan sowohl Kanzler Merz als auch Vizekanzler Klingbeil ab.
Die Stimmung in der Koalition ist wegen Meinungsverschiedenheiten zu Gesetzesvorhaben angespannt. Hinzu kommen die kriselnde Wirtschaftslage und die schwachen Umfragewerte.
Diese Nachricht wurde am 03.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.