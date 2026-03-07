Angriffe im Iran

Rettungsteams arbeiten an einem durch Luftangriffe beschädigten Gebäude im Iran. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Ircs)

Betroffen seien unter anderem zwei Kliniken im Südwesten des Landes. Den Berichten zufolge war auch der Flughafen Mehrabad im Westen von Teheran Ziel von Angriffen. In Teheran griff das israelische Militär nach eigenen Angaben mit mehr als 80 Kampfflugzeugen unter anderem ein unterirdisches Raketenlager sowie eine Militär-Universität der Revolutionsgarden an. Nach iranischen Angaben wurden bei den neuen israelischen Angriffen mindestens acht Menschen getötet. In Israel wiederum war heute früh Luftalarm in Jerusalem zu hören, in Berichten von vor Ort ist von mindestens drei Explosionen am Himmel die Rede. Verletzte oder Raketeneinschläge wurden nicht gemeldet.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.