Iran

Staatsoberhaupt weist Verstrickung in Hamas-Angriff auf Israel zurück

Irans Staatsoberhaupt Ali Chamenei hat eine Verstrickung in den Terrorangriff der Hamas auf Israel zurückgewiesen. In einer Rede in Teheran machte Chamenei deutlich, dass er die Kämpfe zwar unterstütze. Sie seien aber das Werk der Palästinenser selbst. Der Ajatollah gilt als mächtigster Mann im Iran und hat in allen strategischen Belangen das letzte Wort.

10.10.2023