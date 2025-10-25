"Stadtbild"-Debatte

André Berghegger, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (Archivbild) (IMAGO / Marten Ronneburg)

Berghegger sagte der "Rheinischen Post", die Aufenthaltsqualität in Städten und Gemeinden müsse besser werden. Dazu gehöre beispielsweise eine stärkere Präsenz von Polizei und Ordnungsämtern. Es gebe auch zahlreiche soziale Herausforderungen. Der CDU-Politiker erklärte, es sei die Erwartung an den Bund, dass er seine Anstrengungen zur Integration geflüchteter Menschen mit Bleiberecht deutlich verstärke.

Der Präsident des Städte- und Gemeindebunds, Spiegler, forderte mehr finanzielle Unterstützung für die Kommunen. Wenn die Spielräume verbessert würden, könne es gelingen, das 'Stadtbild' tatsächlich zu verbessern. Ein Umbau von Bereichen, in denen sich Menschen nicht wohlfühlten, koste Geld, das die Kommunen derzeit nicht hätten. Als Beispiel nannte Spiegler Unterführungen.

Demonstrationen in Hamburg und anderen Städten

In Hamburg werden rund 5.000 Menschen zu einer Demonstration mit dem Titel "Wir sind das Stadtbild" erwartet. Auch in Magdeburg und Nürnberg wurden Proteste angemeldet.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.