Wie der WDR berichtet, wurden bislang weniger als ein Drittel der 2,8 Milliarden Euro für Infrastrukturmaßnahmen ausgezahlt. Zum Vergleich: Bei Privathaushalten seien 98 Prozent der Anträge abschließend bearbeitet. Kommunalministerin Scharrenbach, CDU, sagte dem Sender, dass es in Teilen der Kommunen immer noch hake, sei unverständlich . Man habe zuletzt noch einmal nachgearbeitet. In den vergangenen Jahren hatte es massive Kritik an zu langsamen und bürokratischen Verfahren gegeben. Insgesamt, führte Scharrenbach aus, sei man aber in NRW sehr weit. Ein Großteil der zerstörten Infrastruktur sei wieder intakt.