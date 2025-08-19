Nach EU-Videoschalte

Der britische Premierminister Starmer und Frankreichs Präsident Macron haben die Videokonferenz der EU-Staaten geleitet (Archivfoto). (AP / Yui Mok)

Der britische Premierminister Starmer erklärte nach einer Videoschalte von Staats- und Regierungschefs aller 27 EU-Staaten, es gehe nun darum, die Vorbereitungen eines solchen Einsatzes von Schutztruppen voranzutreiben. US-Präsident Trump hatte zuvor erklärt, die USA würden keine Soldaten für einen Bodeneinsatz in der Ukraine stellen, könnten aber andere Hilfe leisten, etwa aus der Luft. Bundeskanzler Merz hatte sich gestern in Washington ausweichend zu einer Bundeswehr-Beteiligung an Friedenstruppen geäußert. Es sei "zu früh, um darauf eine endgültige Antwort zu geben", hatte Merz betont.

EU-Länder erwägen weitere Sanktionen gegen Russland

Bei den von Starmer und dem französischen Präsidenten Macron geleiteten heutigen Beratungen ging es auch darum, wie weiter Druck auf Russland ausgeübt werden kann, etwa mit neuen Sanktionen. Präsident Putin müsse zeigen, dass er bereit sei, ernsthafte Schritte zur Beendigung seiner illegalen Invasion zu unternehmen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.

Fico: Gespräche über Gebietsverzicht notwendig

Der slowakische Ministerpräsident Fico nannte einen Verzicht auf einen NATO-Beitritt der Ukraine als Bedingung für ein Ende des Krieges. Zudem seien Gespräche über territoriale Veränderungen notwendig, sagte Fico nach dem virtuellen Treffen der EU-Vertreter. Sonst werde man nicht vorankommen. Die ukrainische Führung hatte einen Gebietsverzicht bislang immer abgelehnt.

Mit der Koalition der Willigen ist eine Gruppe von Staaten unter der Führung Großbritanniens und Frankreichs gemeint, die unter Umständen zu militärischen Einsätzen bereit sind, um die Einhaltung einer möglichen Waffenruhe in der von Russland angegriffenen Ukraine zu überwachen. Dazu zählen auch Nicht-EU-Länder.

