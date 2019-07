Stauffenberg und die Akteure des 20. Juli "Wir sollten uns dessen in Hochachtung erinnern"

Am 20. Juli 1944 scheiterte Graf von Stauffenberg und sein Netzwerk mit einem Attentat auf Adolf Hitler. Was sie versucht hätten, sei aller Ehren wert, sagte Historiker Sven Felix Kellerhof im Dlf. Allerdings sei Stauffenberg keine zentrale Figur in der Entwicklung der jungen Bundesrepublik gewesen.

Sven Felix Kellerhoff im Gespräch mit Manfred Götzke

