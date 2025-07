75-jähriges Bestehen

Der Zentralrat der Juden in Deutschland wurde 1950 gegründet. (picture alliance / dpa / Gregor Fischer)

Zudem sei er ein entschlossener Kämpfer gegen Hass, Ausgrenzung und Antisemitismus.

Bundeskanzler Merz sagte, der Zentralrat erinnere daran, dass Deutschland ein Schutzraum für Jüdinnen und Juden sein müsse. Auch die Evangelische und die Katholische Kirche würdigten die Leistungen der Organisation.

Der Zentralrat wurde am 19. Juli 1950 in Frankfurt am Main gegründet, wenige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Massenmord der Nazis an sechs Millionen Jüdinnen und Juden in Europa. Heute ist er die politische, gesellschaftliche und religiöse Vertretung der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland.

