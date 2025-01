5 Jahre nach Pandemiebeginn

Die Coronapandemie - bis heute sind viele Fragen offen. (IMAGO/Michael Gstettenbauer)

Steinmeier sagte dem Magazin "Stern", anderenfalls werde er selbst tätig werden. Es gehe nicht um eine vordergründige Suche nach Schuldigen, sondern um Transparenz. Man müsse sich selbst gegenüber Rechenschaft ablegen, was gut und was weniger gut gelaufen sei und was geschadet habe. Steinmeier warnte davor, dass man ohne ein gründliche Aufarbeitung Populisten in die Hände spiele. Denn das Verschwiegene kreiere Verdacht.

Regierung und Opposition hatten sich in den vergangenen Monaten nicht auf eine institutionelle Aufarbeitung der Pandemie und ihrer Folgen einigen können. Auch innerhalb der Ampel-Koalition herrschte Dissens. Diskutiert wurde über einen Untersuchungsausschuss, eine Enquête-Kommission, aber auch über Bürgerräte. Eine Entscheidung kam nicht zustande.

