Planetenfestspiele

Der Sternenhimmel im Januar

Die kosmische Zierde in den Nächten rund um Silvester ist Sirius im Großen Hund, der hellste Fixstern am Himmel. Er leuchtet genau zum Jahreswechsel im Süden. Über ihm funkeln die prächtigen Winterfiguren Orion, Stier und Co.