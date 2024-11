Tragödie in New Mexico

Die Leiche am Radioteleskop

In der Fernsehserie „Mord mit Aussicht“ hängt eines Morgens ein Toter im Radioteleskop von Effelsberg in der Eifel. Beim Bau des Very Large Array in New Mexico war der Leichenfund leider keine Fiktion – das Opfer war buchstäblich vom Himmel gefallen.