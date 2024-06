EM-Gegner

Schottland spielt in die Tiefe des Weltraums

Auch wenn es dem Klischee nach dort fast immer regnet, so ist das Heimatland des heutigen EM-Gegners traditionell stark in astronomischer Forschung. Bald gehen die Pässe bis in die Umlaufbahn: In Schottland sind zwei Weltraumbahnhöfe in Bau.