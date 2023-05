Superstar am Abendhimmel

Venus, Luzifer und der magische Schatten

Manche wähnen ein UFO am abendlichen Westhimmel, andere denken an ein Flugzeug mit eingeschalteten Scheinwerfern. Tatsächlich strahlt nach Sonnenuntergang die Venus am Himmel – unser innerer Nachbarplanet.

Lorenzen, Dirk | 14. Mai 2023, 02:05 Uhr