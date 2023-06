21. Juni um 16:58 Uhr

Sonnenwende: Sommeranfang genau zur Sternzeit

Heute erreicht die Sonne ihre höchste Stellung am Himmel der Erde. Auf der Nordhalbkugel fängt damit astronomisch der Sommer an – wir haben den längsten Tag des Jahres. Von nun an werden die Nächte wieder länger.

Lorenzen, Dirk | 21. Juni 2023, 02:57 Uhr