Der Sternenhimmel im März

Frühlingsanfang mit drei Planeten

Zu keiner Jahreszeit nimmt die Länge des lichten Tages so schnell zu wie derzeit. In der Mitte Deutschlands steht die Sonne am kommenden Tag elf Stunden über dem Horizont, am Monatsende knapp 13. Am Firmament verharrt der Winter noch etwas.

Von Dirk Lorenzen | 28. Februar 2023, 02:57 Uhr