Fünffachgestirn

Mondsichel bei Venus und Mars

In diesen Tagen gibt es am abendlichen Westhimmel ein besonders Fünffachgestirn: Die dünne Mondsichel zeigt sich in der Nähe der Planeten Venus und Mars sowie der beiden hellen Sterne Kastor und Pollux.

Lorenzen, Dirk | 22. Mai 2023, 02:05 Uhr