Spektakuläre Aufnahme

Die vergängliche Hand Gottes und die ewige Galaxie

Die rötlich glühende Wolke erinnert an das offene Maul eines Tiers, eine Zange oder eine zum Griff ausgestreckte Hand. Genau daneben steht eine Galaxie. Dieses kosmische Stillleben hat ein Teleskop in Chile so schön aufgenommen wie nie zuvor.