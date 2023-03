50 Jahre Album "Dark Side of the Moon"

Pink Floyd und die dunkle Seite des Mondes

Vor 50 Jahren hat die englische Rockband Pink Floyd ihr legendäres Album „Dark Side of the Moon“ veröffentlicht. Von der „Dunklen Seite des Mondes" ist heute sehr viel zu sehen - wenn der Mond als hauchdünne Sichel am Abendhimmel steht.

Lorenzen, Dirk | 23. März 2023, 02:57 Uhr