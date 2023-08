Vergessenes Sternbild

König Poniatowski und sein entlaufener Stier

Nach Einbruch der Dunkelheit steht der Königliche Stier von Poniatowski am Südhimmel. Es ist ein „Privat-Sternbild“, das einst der Direktor der Sternwarte in Vilnius an den Himmel gesetzt hat und das inzwischen längst vergessen ist.

Lorenzen, Dirk | 24. August 2023, 02:57 Uhr