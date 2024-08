Himmlisches Zeichen

Sirius, der Stern für die Nilschwemme

Tief am Südosthorizont zeigt sich jetzt frühmorgens wieder Sirius im Großen Hund, der hellste Stern am Nachthimmel. Im alten Ägypten signalisierte sein erstes Auftauchen in der Morgendämmerung den baldigen Beginn der Nilschwemme.