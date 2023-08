Himmelsage der Maori

Wie Frau Jupiter Herrn Venus in Neuseeland betrügt

Gegen 5.30 Uhr sind die beiden hellsten Planeten am Morgenhimmel zu sehen: Jupiter strahlt hoch im Süden – die Venus ist noch heller, steht aber tief am Osthorizont. In Neuseeland sieht man in ihnen ein zerstrittenes Paar.

Lorenzen, Dirk | 28. August 2023, 02:05 Uhr